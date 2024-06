Tchad : le complexe scolaire La Cité célèbre son 10ème anniversaire et clôture l'année scolaire

M. Foulah a également souligné que pendant cette décennie, plusieurs stratégies ont été développées pour enrichir les compétences intellectuelles de nos enfants. Ainsi, même le dernier élève de La Cité se retrouve souvent parmi les premiers de la classe dans d'autres établissements.



M. Foulah a tenu à exprimer ses remerciements aux parents d'élèves et aux enseignants. Grâce aux efforts des parents pour payer les frais de scolarité de leurs enfants, nous avons pu sauver l'année scolaire 2023/2024. Quant aux enseignants, malgré les moyens limités et des rémunérations qui ne reflètent pas la qualité de leur travail, ils ont donné de leur temps et de leur énergie pour relever le défi de la formation de nos enfants.



Les impressions des parents d'élèves : "Nous apprécions vraiment la qualité de l'enseignement du Complexe Scolaire La Cité. Car La Cité a des enseignants de qualité qui savent former nos enfants. Nos sincères remerciements vont au fondateur ainsi qu'aux encadreurs de nos enfants."