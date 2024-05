Tchad : le concours d'entrée à l'EAMAC 2024 lancé à N'Djamena

Le concours d'entrée à l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) du Niger (Niamey), a été lancé ce mercredi 29 mai 2024 ; par le directeur général adjoint de l'Autorité de l'Aviation Civile (ADAC), Adam Mamadou Djibert.



A cette occasion, les candidats composent à l'École Normale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP). Selon le directeur général adjoint de l’ADAC, l'ASECNA organise chaque année ce concours d'entrée à l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile du Niger, pour les différents États membres de l'ASECNA.



Lorsque la candidature est exprimée, la sélection et la présélection se font en ligne dans le cadre du dépôt des dossiers.



À l'issue des étapes de présélection et de sélection, une liste de candidats retenus est établie. À partir de cette liste, le concours se déroule au niveau local.



« C'est dans ce sens que nous sommes présents ce matin pour le lancement du concours d'entrée à l'École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC) », a-t-il déclaré.