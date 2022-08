Tchad : le conseil communal du MPS du 8ème arrondissement mobilise à la veille du dialogue

Le conseil communal du MPS du 8ème arrondissement, en collaboration avec le comité d'études et de communication des cadres du MPS, a organisé une campagne de sensibilisation pour la paix et la cohabitation pacifique à la Maison de la femme, dans le 8ème arrondissement.



Le secrétaire général du conseil communal du 8ème arrondissement, Mahamat Ali Sinine, souligne que cette caravane de sensibilisation vise la paix et la stabilité, en vue de se tourner résolument vers le développement socio-économique, politique et culturel.



Il lance un appel à l'ensemble du peuple tchadien, pour « impulser une dynamique d'unité nationale et de vivre-ensemble pour un Tchad nouveau ». Mahamat Ali Sinine salue les efforts du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, et lui rend un hommage mérité.



Pour le secrétaire général du MPS de la commune de N'Djamena, Abba Djidda Mamar, le défunt président fondateur du parti leur a appris le pardon, la tolérance et la cohabitation pacifique, des valeurs qu'ils doivent perpétuer. « Nous avons un bilan à défendre et il est élogieux.



Grâce à l'argent du pétrole, nous avons changé le pays. Nous avons construit des écoles, des routes, des universités et des hôpitaux », selon Abba Djidda Mamar.