Tchad : le conseiller national Ali Kouloutou invite les généraux à accepter d'aller à la retraite

Lors de la présentation du rapport de l'examen du projet de loi portant ratification de l'ordonnance N°002/PT/2023 du 13 janvier 2023, portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité, le conseiller national Ali Kouloutou Tchaimi a exhorté les officiers généraux à envisager leur départ à la retraite avec dignité et honneur.



Le conseiller a profité de l'occasion pour évoquer également la question de l'enlèvement et des exactions dans la région du Mayo-Kebbi Ouest. Lors de son intervention, Ali Kouloutou Tchaimi a déclaré qu'il était temps pour les officiers généraux de faire une concession, et de partir à la retraite comme tous les autres militaires.



Il a souligné qu'il était inacceptable que des généraux qui gagnent des salaires allant jusqu'à un à deux millions de FCFA par mois, soient réticents à l'idée de prendre leur retraite, alors que des soldats touchant seulement 90 000 FCFA n'ont aucun problème à le faire.



Le conseiller national n'a pas non plus laissé de côté la question de la sécurité dans la région de Mayo-Kebbi Ouest, où les enlèvements et les exactions sont devenus monnaie courante. Il a appelé le ministre des armées à envoyer une commission mixte dans cette zone pour que la population puisse vivre en paix.



Enfin, Ali Kouloutou Tchaimi a plaidé en faveur d'une armée professionnelle, dynamique et intellectuellement forte, capable de résoudre les problèmes fondamentaux auxquels elle est confrontée.



Son discours est une invitation à une réforme profonde de l'armée tchadienne.