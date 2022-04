Tchad : le corps d'un éléphant mutilé et criblé de balles découvert à Ngourti

Aussitôt alertés, les agents forestiers de N'gourti et N'guigmi se sont rendus sur les lieux, accompagnés des forces de défense. Arrivés en face de la carcasse, ils ont découvert un cadavre mutilé, dépecé, criblé de balles et sans ses défenses.



Après des investigations, un suspect a été arrêté avec une défense de l'animal dans son sac. Le suspect a été conduit à la brigade de la gendarmerie. L'enquête suit son cours afin de traquer et arrêter tous les acteurs et complices de cette tragédie. Ils seront traduits en justice conformément aux textes et lois qui protègent cette espèce protégée.