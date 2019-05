Tchad : le corps de Richard Mbeiguedem retiré par ses proches sans heurts

Les amis et proches de Richard Mbeiguedem, un jeune décédé la semaine dernière peu après sa détention au commissariat de sécurité publique n°6 de N'Djamena, ont retiré ce mercredi le corps de la victime pour les obsèques.



L'attroupement a "fait du bruit mais il n'y a pas eu d'affrontements entre les proches de la victimes et les policiers", selon le porte-parole de la police nationale, contacté par Alwihda Info.



Plusieurs personnes ont scandé des slogans hostiles devant le CSP n°6 et ont demandé que justice soit faite.



Le calme prévaut et les proches de la victime sont partis avec le corps, selon la police.