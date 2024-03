Tchad : le corps diplomatique informé sur les récents événements de N'Djamena

La secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux Tchadiens de l'étranger, Kassiré Isabelle Housna, a pris la parole devant le corps diplomatique accrédité au Tchad, pour relater les incidents survenus entre le 27 et le 28 février 2024 à N'Djamena. Ces événements tragiques ont vu la perte de vies humaines, y compris celle de l'opposant politique Yaya Dillo Djerou, président du Parti Socialiste Sans Frontière (PSF).



Dans son intervention de circonstance, Mme Housna a tout d’abord remercié les représentants pour leur présence, avant de rappeler l'assaut contre le président de la Cour suprême le 27 février, suivi par une enquête pour appréhender les responsables.



Le même jour, Abakar Terap, affilié au PSF et impliqué dans la tentative d'assassinat, a été arrêté dans des circonstances tendues. Suite à cette arrestation, un groupe mené par Yaya Dillo a tenté de le libérer, conduisant à une confrontation avec les forces de l'ordre.



La situation a dégénéré lorsque le groupe a attaqué les locaux de l'Agence Nationale de Sécurité d'État dans la nuit, armé lourdement. Le gouvernement, représenté par Mme Housna, a condamné fermement ces actes, les qualifiant de rébellion, et affirmant qu'ils visaient à déstabiliser le processus de transition démocratique du pays.



Elle a souligné la mort de Monsieur Dillo, lors d'une tentative d'arrestation après l'attaque, exprimant que ces événements ne sont pas isolés, mais ont pour but de perturber l'approche de l’élection présidentielle.



La secrétaire d'État a réaffirmé l'engagement du Tchad à maintenir sa stabilité, sa sécurité et l'intégrité de ses institutions démocratiques. Elle a sollicité le soutien continu du corps diplomatique, pour accompagner le Tchad vers une transition pacifique, conduisant à des élections libres et transparentes.



Enfin, Mme Housna a averti contre toute tentative de nuire au processus de transition, à la paix et à la stabilité du pays, tout en déplorant la tournure violente des récents événements.