Tchad : le crédit agricole de l'ONAPE lancé au Guera

Le gouverneur du Guera, Sougour Mahamat Galma, a lancé ce 3 août 2021 l'octroi du crédit agricole 2021-2022 de l'Office national de promotion de l'emploi (ONAPE) aux producteurs de la province. Le chef d'agence de l'ONAPE de Mongo, Abdelaziz Ousmane Oumar, a rappelé que son institution est publique et placée sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social.



Le crédit agricole fait partie du programme de l'ONAPE depuis 2014 dans la province du Guera. La province bénéficie cette année, d’une enveloppe de 32,4 millions de Fcfa pour le financement de 193 producteurs dans les différents cantons pour une superficie de 492 hectares. Le crédit octroyé aux producteurs n'a pas d'intérêt. Le retard du financement est dû au non-respect des engagements des producteurs. Un défi est de ce fait lancé aux chefs de canton, afin de sensibiliser les producteurs pour le remboursement dans les délais.



Le gouverneur a félicité l'ONAPE pour les efforts consentis en faveur du monde rural. Il a affirmé que le crédit agricole est d'une grande importance, car il permet de freiner l'exode rurale. Sougour Mahamat Galma a appelé les bénéficiaires à rembourser les crédits à temps, pour permettre à d'autres producteurs d'en bénéficier. Il a rappelé également la nécessité de respecter l'environnement en mettant en garde contre la coupe abusive des arbres.

Enfin, il a mis l'accent sur la promotion du genre et l'attention portée aux femmes rurales car « elles font un vrai travail d'agriculture, plus que les hommes ». Des sommes en espèces qui varient de 100 000 à 250 000 Fcfa ont été remises aux bénéficiaires.