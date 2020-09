Tchad : le cursus scolaire des enfants des martyrs de Boma gratuit dans un lycée d'Abéché

Préoccupé par l'éducation des enfants des martyrs de Boma, la direction de l'établissement du lycée bilingue Hissein Mahamat Itno d'Abéché assure la gratuité du cursus scolaire des orphelins depuis plusieurs années.



Le proviseur du lycée bilingue Hissein Mahamat Itno d'Abéché, Ahmat Al-Moudassir Abdallah, appelle les enfants des martyrs de Boma à rejoindre leurs frères pour bénéficier de l'encadrement et de la formation gratuitement, conformément à la note de service n° 009/2020 portant modalités de prise en charge du cursus scolaire moyen et scolaire des enfants des martyrs de Boma, et suivant l'orientation du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.



Dans ce processus, les tuteurs des concernés sont priés de se présenter avant le 15 octobre, munis des pièces suivantes :

- un dernier bulletin de notes du premier trimestre ou du deuxième trimestre de l'établissement d'origine ;

- une copie d'acte de naissance ;

- un acte de décès ;

- deux cartes photos d'identité ;

- une somme de 1000 Fcfa non remboursable pour le test d'admission.



Les différents niveaux :

- Au cycle moyen : de la 6ème à la 3ème, en section générale ou bilingue ;

- Au cycle secondaire : de la seconde à la Terminale, conformément à l'orientation de l'intéressé(e).



La reprise des activités thématiques sera effective le 15 octobre 2020 dès 7 heures.