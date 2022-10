Tchad : le déclin du Mayo-Kebbi préoccupe les jeunes de la province

Le Collectif des jeunes ressortissants du Mayo-Kebbi Est a fait un point de presse ce 18 octobre 2022, dans la grande salle de la radio FM Liberté. Il a dénoncé le déclin que vit cette province depuis quelques décennies, sur le plan du développement socio-économique.



Selon Adoum Dogone Baïzougoul, porte-parole du Collectif, les jeunes du Mayo-Kebbi sont frustrés et ne reconnaissent pas ce que l'on qualifie fallacieusement de refondation de la République. Pour eux, ce ne sont que des solutions boiteuses mises en place pour le besoin de la cause dynastique au pouvoir, oubliant ainsi la majeure partie de la population.



« Pourtant, plusieurs projets ont été initiés et financés en faveur de cette province mais en fin de compte, ils restent irréalisables, voire détournés », ajoute Adoum Dogone Baïzougoul.



Quelques revendications sont ressorties à l'issue de ce point de presse, notamment les redevances des 5% des revenus pétroliers de Koudalwa qui seraient détournés au profit du Chari-Baguirmi, la représentation des provinces dans les instances dirigeantes du gouvernement de transition, la construction de l'université de Bongor dont le projet est bloqué, la construction de la digue de Katoua, la construction de l'hôpital de Fianga et la finalisation des travaux de bitumage des voiries.



Au cas où ces revendications n'auraient pas un écho favorable, le Premier ministre de transition en serait entièrement responsable, conclut le porte-parole du Collectif.