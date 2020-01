TCHAD Tchad : le défi de la réinsertion de milliers de désengagés de Boko Haram

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Janvier 2020 modifié le 30 Janvier 2020 - 21:37





La réponse du Tchad face à la montée en puissance de l'extrémisme ne doit pas être que militaire, ont rappelé avec insistance ces derniers mois les autorités tchadiennes. En plus du développement socio-économique, la question de la réinsertion de milliers de désengagés de Boko Haram se pose. Cette préoccupation est désormais sur la table -dans le même élan que des pays voisins tels que le Cameroun et le Niger-, après différentes missions auprès des désengagés cantonnés dans la province du Lac.



Mercredi, le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi a reçu une délégation du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), composée de son président Ahmat Yacoub, du conseiller au CEDPE, Pr. Brahim Moussa, du chercheur associé au CEDPE, Kébir Mahamat et du coordinateur du CEDPE, Didah Alain.



L'entretien a porté sur le projet de réinsertion socioprofessionnelle des 4142 desengagés de Boko Haram -dont 57% de femmes- dans la province du Lac.



A la demande du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, et du comité interministériel dont le ministère de la Justice fait partie, le CEDPE a envoyé une mission d'un mois composée de 54 personnes dans la province du Lac. Cette mission a réussi à profiler 2544 sur 4142 désengagés dans la province du Lac. L'objectif de cette mission est de préparer le terrain à la réinsertion socioprofessionnelle des désengagés de Boko Haram.



"Afin de mettre à la disposition du comité interministériel la base des données d'environ 16.000 pages, le CEDPE a assuré la formation des 20 agents du ministère de la Femme dans la gestion de la base des données. La délégation a remis au ministre un exemplaire du rapport statistique de la mission et un projet sur le statut juridique des désengagés de Boko Haram", selon le CEDPE.

Mardi, c'est la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Ardjoun Khalil, qui a reçu une délégation du CEDPE. L'entretien a également porté sur le projet de réinsertion socioprofessionnelle des 4142 désengagés de Boko Haram.



Selon le CEDPE, les desengagés peuvent "représenter une bombe à retardement" et leur réinsertion socioprofessionnelle s'avère nécessaire, celle-ci coutant "moins cher qu’un char d’occasion”.



En septembre 2019, Pr. Brahim Moussa a déclaré, lors d'une conférence-débat à N'Djamena, qu'il est inacceptable que l'éducation scolaire soit absente dans la zone du Lac, rappelant que sur 2200 désengagés de Boko Haram, seulement cinq personnes savent lire et écrire avec un niveau scolaire ne dépassant pas la primaire.





