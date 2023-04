Tchad : le défunt chef de canton de Miandoum enfin enterré, 7 mois après son décès

Décédé le 11 septembre 2022, la dépouille du chef de canton de Miandoum, Djasro Ngarambe Pierre, avait été provisoirement déposée dans un caveau externe et ambulatoire le 18 septembre 2022 à cause des graves inondations qui ont envahi le village. Cette dépouille a été définitivement enterrée ce 7 avril 2023 en présence des autorités départementales.



Successivement, le maire de la ville de Miandoum, le président des chefs des villages et la famille se sont exprimés pour éclaircir les circonstances du décès du défunt et remercier les bonnes volontés qui les ont soutenus. Ils sont tous déterminés à soutenir et collaborer avec le nouveau chef successeur de son père. De son côté, le président provincial des chefs de canton du Logone Oriental, Sa Majesté Nadjidoumngar Ngarnguinam Édouard, a également appelé au respect de l'autorité traditionnelle.



Pour le sous-préfet de Miandoum, Mbainaissem Salomon, l'illustre disparu était un chef de qualité exceptionnelle prêt à tout faire pour asseoir l'autorité de l'État et en même temps satisfaire sa population.



Solennellement, le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, représentant le Secrétaire Général de la province du Logone Oriental, demande au nouveau chef de canton de Miandoum de suivre les traces de son père défunt dans l'exécution des projets salvateurs initiés pour la survie du canton.



C'est après ce mot que le conducteur a manœuvré la grue sous les cris et les pleurs des parents, le respect des autorités et devant une foule pour déposer le caveau-coffre mobile dans le sépulcre pour un enterrement définitif.