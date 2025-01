Tchad : le délégué de l'Éducation du Mayo-Kebbi Est rencontre les responsables du secondaire

Ce mercredi 15 janvier 2025, Alphonse Sassou Samuel, délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Mayo-Kebbi Est, a rencontré les coordinateurs des inspecteurs de l'enseignement secondaire. Cette réunion a permis d'échanger sur plusieurs points cruciaux pour l'amélioration du système éducatif régional.



Les discussions ont notamment porté sur :

• L'amélioration des performances scolaires : avec un focus sur la formation continue des enseignants.

• La promotion des valeurs civiques auprès des élèves.

• La gestion des infrastructures éducatives.

• Les difficultés rencontrées par les inspecteurs lors de leurs missions sur le terrain.



L'objectif de cette rencontre était de renforcer la qualité de l'éducation et l'encadrement pédagogique dans le Mayo-Kebbi Est. Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la formation des stagiaires, l'organisation de journées pédagogiques par discipline, et la réalisation de missions de terrain accompagnées par le délégué