Tchad : le délégué provincial de l'Education du Kanem en mission d’évaluation

La mission de suivi et évaluation des activités pédagogiques de la délégation provinciale de l'Education nationale du Kanem se poursuit son chemin.



Après Kekedina, l'équipe conduite par le délégué de l'Education nationale du Kanem, Taher Mahamat Abakar a mis le cap sur Rig-Rig, Nokou, Ntiona et Wadjigui pour la même mission.



Sur place, l'équipe de la mission conduite par le délégué provincial de l'Education nationale du Kanem, Tahir Mahamat Abakar, a tenu des rencontres avec les responsables scolaires, les enseignants et les parents d'élèves dans les différentes localités visitées.



Les visites des établissements primaires et secondaires ont permis à la mission de constater les conditions de travail des enseignants et d'élèves. Partout où l'équipe est passée, des chapelets de doléances ont été présentés par les différentes corporations.



Parmi ces doléances, l'insuffisance des enseignants, la démotivation des élèves, le manque d’infrastructures et la non prise en charge des enseignants communautaires, occupent une place de choix. C'est pourquoi la mission a demandé l'indulgence des uns et des autres pour ces manquements survenus, indépendamment de la volonté de tous.