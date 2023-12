Tchad : le département de Haraze-Mangueigne a un nouveau préfet

Hassan Tom Eria remplace à ce poste la préfète sortante Habiba Pafang Florence. La population est sortie massivement pour réserver un accueil chaleureux à son nouveau préfet et lui prouver son attachement.



Dans son discours bilan, la préfète sortante a présenté la situation géographique du département avant d'ajouter que la situation sécuritaire est véritablement stable dans la zone.



Installant le nouveau préfet, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam l'a félicité pour sa nomination. Il l'invite à se battre sans relâche pour mériter cette marque de confiance qui l'oblige à être digne par une loyauté sans faille, un engagement total et un dépassement de soi sans limite.



Prenant service, le préfet entrant Hassan Tom Eria a exprimé sa reconnaissance pour le choix porté par les plus autorités du pays qui l'ont nommé à ce poste de responsabilité. Il s'engage à une franche collaboration avec l'ensemble des services de l'État installés dans le département.