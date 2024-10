Tchad : le diplomate Baradine Mahamat adresse ses condoléances au peuple tchadien

« C'est avec un cœur chagrin et meurtri, que nous avons appris l'attaque lâche et barbare perpétrée contre nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité, survenue dans la nuit du 27 octobre 2024 à Barkaram, une île située dans la province du Lac, occasionnant de pertes humaines au rang de nos valeureuse Forces de Défense et Sécurité », écrit Baradine Mahamat Brahim.



Il est jeune cadre du département de Koukou-Angarana, province de Sila, militant engagé du MPS, ex directeur de cabinet du président du Conseil, Economique, Social, Culturel et Environnemental.



Par la même occasion, celui qui est par ailleurs candidat à la base aux élections législatives, pour la circonscription de Koukou-Angarana, sous la bannière du MPS, « exprime son soutien indéfectible au président de la République, ainsi qu'à l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité engagées avec courage et détermination dans la lutte contre les ennemis qui tentent de déstabiliser notre cher et beau pays ».



En ces circonstances difficiles et douloureuses pour le Tchad, il adresse au chef suprême des Armées, et à travers lui, à l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité et aux membres des familles des regrettés disparus tombés sur le champ d'honneur, ses sincères condoléances et sa profonde compassion en ce moment de deuil national.



Enfin, le diplomate actuellement en poste à Niamey (Niger) souhaite ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.