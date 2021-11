Tchad : le directeur de la gendarmerie en inspection sécuritaire dans la Tandjilé

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, a eu une séance de travail ce 19 novembre à l'état-major de la légion de la gendarmerie n°14 de la Tandjilé. Ceci dans le cadre de sa tournée d'inspection dans les légions de la gendarmerie du pays.



Selon le patron de la gendarmerie nationale, le Général de division Djontan Marcel Hoinati, cette tournée vise à s'enquérir de la situation sécuritaire dans la province de la Tandjilé mais aussi et surtout de s'assurer de la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby Itno, pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le directeur général a indiqué que la province de la Tandjilé est pour le moment calme. Il a saisi l'occasion pour féliciter la très bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives, ce qui a contribué au maintien de la paix.



Le général de division Djontan Marcel Hoinati a aussi déploré la persistance des conflits agriculteurs-éleveurs. Il n'a pas perdu de vu le phénomène des coupeurs de route. A ce sujet le directeur de la gendarmerie a donné des orientations et des fermes instructions afin de mettre à tous ces maux.



Le général Djontan Marcel a demandé à la population de la Tandjilé de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de dementeler les réseaux de banditisme.