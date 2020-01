Tchad : le directeur des douanes a rencontré les opérateurs économiques

Le directeur général de la douane et des droits indirects, Mahamat Abdelkarim Charfadine, a rencontré jeudi les opérateurs économiques à N'Djamena. La rencontre a permis d'évoquer pendant trois heures de temps les différentes doléances des opérateurs économiques.



Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, a cité entre autres les tracasseries douanières qui entravent les activités commerciales, le retard considérable dans le traitement des déclarations en douane, le déchargement des véhicules après traitement et paiement de la fiscalité exigée par le service de douane mobile, les intermédiaires dans la déclaration des marchandises, et le comportement de la brigade mobile.



Il a appelé à une "collaboration franche, honnête pour le devenir du pays et pour le devenir de nos affaires."



Mahamat Abdelkarim Charfadine a affirmé que sa direction entend résoudre ces difficultés. Il a souligné le lien indissociable entre la douane et les opérateurs économiques, et a expliqué que des solutions seront apportées à leurs doléances.



Les discussions entre les parties devraient se poursuivre prochainement afin d'aboutir à une stratégie de facilitation des échanges douaniers.