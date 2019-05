Tchad : le directeur des impôts visite plusieurs complexes industriels

Le directeur général des impôts, Oumar Ardja, a initié ce lundi une mission de sensibilisation et d'information auprès de plusieurs entreprises de la zone industrielle de Farcha.



Il a échangé sur place avec les responsables et le personnel des entreprises sur l'imposition à la source des revenus des personnes physiques et le paiement de la TVA. Oumar Ardja s'est félicité du fonctionnement des activités économiques des entreprises, ce qui permet de créer des emplois.



"Nous sommes déterminés à mettre la main sur l'ensemble du tissu fiscal pour essayer de couvrir l'ensemble du PIB. Aujourd'hui, au Tchad, si on est à 6% de la couverture du PIB, ce n'est pas normal. Il y a un manque à gagner pour l'Etat", a déclaré Oumar Ardja.



"Nous allons en tirer les conséquences fiscales dans toutes les entreprises qu'on a visité et dans d'autres entreprises de même catégorie", a-t-il ajouté.



Lors de la descente à l'usine de la société La Compagnie industrielle du Tchad, le service de sécurité de l'entreprise s'est opposé à l'entrée de la délégation conduite par le directeur des impôts. Les portails d'entrée de la société ont finalement été défoncés par la police.