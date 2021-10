Tchad : le directeur technique de l'ANATS en visite à Abéché

Dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, le directeur technique de l’Agence nationale des titres sécurisés du Tchad (ANATS), Moustapha Ibrahim Harifa, se trouve depuis ce 20 octobre 2021 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. L'objectif de cette visite du directeur technique dans le Ouaddaï, s'inscrit dans le cadre d'une mission d'inspection dans les centres d’accueil des usagers des provinces.



Après Mongo dans le Guera, le directeur technique de l´ANATS, à la tête d'une délégation, est venu visiter le centre des usagers d’Abéché, pour une prise de contact, et aussi de s´enquérir des conditions dans lesquelles ce centre fonctionne. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par le responsable du centre, Abdelkerm Saleh Abdoulaye. Une rencontre d´échanges avec le personnel a été organisée pour la circonstance, en vue de recueillir toutes les doléances et suggestions des agents de l´ANATS d’Abéché. Plantant le décor, le chef du centre d´Abéché Abdelkerm Saleh Abdoulaye a tout d'abord fait un bref aperçu de son service qui couvre toutes les provinciales de la zone nord Est du pays, avant d’égrainé un chapelet de doléances et des faits qui entravent le bon fonctionnement de son institution. Les doléances se résument dans le nombre insuffisant des machines d´enroulement, la lenteur du réseau et la lenteur de livraison des cartes et passeports, déplorée par les usagers.



Par ailleurs, le problème d´énergie et le traitement des primes et salaires des agents, ont été évoqués par le responsable du centre. Abdelkerm Saleh Abdoulaye a enfin demandé au directeur technique de répondre à leurs besoins exprimés dans un délai raisonnable, pour le bien du service. Quelques agents ont intervenu pour parler de leurs préoccupations, dans lesquelles, ils recommandent des formations en vue de renforcer leur capacité et aussi, de les doter en moyens roulants et augmenter leurs salaires. Dans sa réponse, le directeur technique des centres d’accueil des usagers de l´Agence nationale des titres sécurisés du Tchad, Moustapha Ibrahim Harifa, a dit que sa visite à Abéché intervient deux mois après sa prise de service.



C’est pourquoi, il a jugé utile de descendre sur le terrain pour toucher du doigt, les réalités sur le terrain. Moustapha Ibrahim Harifa a rassuré les agents du centre d'Abéché que leurs doléances seront transmises à qui de droit, pour une suite favorable. Il rassure que l´ANATS est consciente des préoccupations de tous les centres de Ndjamena et des provinces, pour l´amélioration des prestations des services. Il faut noter que l´ANATS compte 12 centres d´accueils à travers le pays, 5 à Ndjamena et 7 dans les provinces.