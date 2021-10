Tchad : le domicile du vice-président des Transformateurs saccagé par des inconnus

Le domicile de Dr. Sitack Yombatina Béni, vice-président des Transformateurs, a été saccagé dimanche à Gassi, dans la commune du 7ème arrondissement de N'Djamena.



En l’absence des occupants, des individus ont escaladé le mur et forcé plusieurs portes pour s’introduire au sein du domicile.



Des ordinateurs portables et des vêtements ont été dérobés.



Dr. Sitack dénonce du voyoutisme et une malédiction.