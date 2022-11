Tchad : le festival Dary en passe d'être organisé malgré une condamnation judiciaire

L'association des couturiers et formateurs dénoncent l'organisation de la quatrième édition du festival Dary.



En effet, l'association se dit être porteuse d'un projet dénommé festival de mode et des traditions tchadiennes qui est détourné, puis renommé festival Dary.



La justice a donc condamné l'État tchadien à verser 25 millions de FCFA de dommages et intérêts à l'association, informe le représentant de l'association Hisseine Adamou Camara, lors d'une conférence de presse. Aussi, le festival devait être organisé « en parfaite harmonie », avec les couturiers formateurs.



« Il est malheureusement en train d'être organisé en marchant sur la justice par des individus qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi », regrette Hisseine Adamou Camara. Le représentant des couturiers formateurs appelle les hautes autorités à s'investir pour que justice soit rendue.



« A César ce qui est à César, le festival Dary à l'association des couturiers et formateurs », réclame Hisseine Adamou Camara.