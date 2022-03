Tchad : le festival "Lafaye wa top" s'annonce grand à N'Djamena

La présidente du comité d'organisation Macka Cherif Mahamat souligne que "le Tchad regorge d'énormes talents en ce qui concerne la mode et le stylisme". À ses yeux, "les jeunes tchadiens et tchadiennes à travers leurs talents et créations font flotter le tricolore de la République au-delàs des frontières. Mais il y a également beaucoup de jeunes qui, malgré leurs talents, demeurent moins visibles".



Pour permettre à ces jeunes qui œuvrent dans la mode et le stylisme de se faire découvrir, une exposition de leurs produits, un défilé de mode mais aussi des soirées culturelles pour la valorisation des styles vestimentaires et la distraction du public sont prévus.



Plus d'une quinzaine de stylistes de renommée internationale viendront de Grande Bretagne, d'Arabie Saoudite, du Soudan, des Émirats-Arabes-Unis et bien d'autres pays pour participer à ce festival.



Plusieurs activités sont prévues notamment des soirées culturelles, une foire d'expositions des différents produits des stylistes et bien d'autres surprises.



Le comité d'organisation invite le public à venir visiter et encourager les différents stylistes qui exposeront leurs produits. Les billets sont déjà disponibles. Une dizaine de femmes seront décorées pour leur contribution au développement du Tchad.



Les autorités et partenaires sont invités à appuyer le festival qui vise à promouvoir la culture.