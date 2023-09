Tchad : le festival « Le Souffle de l'Harmattan » se tient en octobre à N'Djamena

Au cours de l’échange avec la presse, l’on a partagé des informations précises et passionnantes, sur ce festival international qui se tiendra du 10 au 14 octobre 2023, au sein du campus de l'université Emi Koussi de N'Djamena, et qui se clôturera au Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD).



Selon le Dr Patrick Clément Oyieh, coordonnateur des activés du festival international « Le Souffle de l'Harmattan », cette année marque le dixième anniversaire de cet événement exceptionnel. Dès lors, les organisateurs sont impatients de célébrer cette étape importante, avec tout autour, de la littérature, ses acteurs et ses amis.



Il a indiqué que cette année, le festival international « Le Souffle de l'Harmattan » rassemble des talents littéraires venant de différents horizons culturels. Dr Patrick Clément Oyieh a souligné que l’on va recevoir des linguistes, des artistes, des écrivains et des penseurs renommés de sept pays différents, à savoir le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, la France et le Canada.



Le coordonnateur des activés du festival international a affirmé que cette forte présence promet des échanges riches et des performances artistiques exceptionnelles, qui ne manqueront pas de captiver le public. A cette occasion, les organisateurs vont introduire de nouvelles initiatives passionnantes, pour rendre cette édition du festival encore plus mémorable.



En effet, pour la première fois, ils proposent des Masterclass, animés par leurs invités d'honneur. Bien plus, ces sessions offriront une occasion unique aux participants de bénéficier de l'expertise de ces talents exceptionnels et d'apprendre de leur expérience précieuse.



Le coordonnateur des activités n'a pas manqué de souligner qu’à l’occasion des dix ans de leur festival, placé sous le parrainage du cabinet d'avocats Franklass, un pavillon spécial sera dédié aux enfants, où ils pourront se plonger dans l'univers magique de la lecture, chaque soir.



Dr Patrick Clément Oyieh a mentionné en outre que la littérature et l'éducation sont des outils puissants pour façonner l'avenir de la société, et cet espace sera un lieu d'échange et de découverte pour les jeunes esprits curieux. Il a martelé que le festival international « Le Souffle de l'Harmattan » est une célébration de la diversité culturelle, un pont entre les nations et les esprits créatifs.



Enfin, le coordonnateur des activés du festival international « Le Souffle de l'Harmattan » a conclu que l'imminence du dixième anniversaire du festival international est une raison de célébrer, de se réjouir de faire de N'Djamena la capitale du livre.



Il a invité tous les amoureux de la culture, les passionnés de littérature et les curieux, à les rejoindre lors de cet événement, car selon lui, ensemble, l’on peut faire de cet événement un véritable tremplin pour l'expression artistique, littéraire, un moment d'échange interculturel et d'enrichissement de la société africaine.