Tchad : le festival culturel New school power 2 célèbrera la révolution digitale du 25 au 27 janvier

La deuxième édition du festival culturel New School Power aura lieu aura lieu du 25 au 27 janvier au jardin de l'Institut Français du Tchad.



Landenodji Njetein, directeur artistique, explique que l'évènement sera placé sous le thème : "la grande révolution digitale". Le public sera convié à découvrir un village artistique.



Le festival New school Power vise à promouvoir la culture tchadienne à travers des événements culturels et artistiques.



