Tchad : le festival de culture urbaine "Urban Act 2" débutera le 26 octobre 2022

Cette deuxième édition du festival est placée sous le thème : "l'art au coeur du monde urbain". Elle sera marquée par des prestations musicales, danses et expressions graphiques.



Créé à l'initiative des artistes dans le but de promouvoir et de développer les cultures urbaines, cet évènement présentera des spectacles vivants, des formations et réunira des acteurs de la vie associative, culturelle, politique et économique de la capitale tchadienne.



Tout au long de l'évènement, des ateliers de formation seront ouverts à tous : en danse hip-hop, composition musicale, technique d'écriture et technique scénique. Ces formations seront données par des invités nationaux et internationaux, en provenance de la France, du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique.



Le festival Urban Act 2 sera gratuit pour le public. Il se déroulera durant 4 jours à partir de mercredi 26 octobre, jusqu'au samedi 29 octobre 2022, dans les locaux de l'espace Talino Manu et à l'IFT.