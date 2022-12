Tchad : le forum national des jeunes catholiques lancé à Laï

Les travaux de la 4ème édition du forum national des jeunes catholiques du Tchad ont été lancés officiellement ce 28 décembre à Laï. Le forum est placé sous le thème « : jeune, Christ vit et te veut vivant ».



Le lancement a eu lieu au cours d’une messe célébrée par l’évêque du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab, en présence des autres prélats du Tchad et du gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo. Plus de 1000 jeunes venant de 8 diocèses du pays prennent part à cette 4ème édition du forum national qui est un pèlerinage, un voyage de foi et d'abondantes grâces.



Ce forum offre également un espace de rencontres, où les jeunes peuvent dialoguer entre eux, et avec leurs pasteurs. Au cours de cette messe marquant l'ouverture des travaux du forum, deux textes bibliques ont été lus, suivis de l’évangile.



Dans son homélie de circonstance, le célébrant, Mgr Nicolas Nadji Bab, a salué la présence des autorités à cette messe nationale des jeunes. Pour Mgr Nicolas Nadji Bab, participer à ce forum, est une occasion propice de formation et d'information, un moment idéal pour vivre le brassage, la solidarité et l'ouverture aux autres.



C'est aussi un temps favorable d'approfondissement de la foi et de partage d'expériences humaines, spirituelles et morales entre les jeunes, va-t-il renchérir.



Très ému, le gouverneur de la province, Doudlengar Miayo, a salué la tenue de ces assises à Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé, avant d'exhorter les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour la réussite de cette rencontre nationale.



Enfin, il a saisi l'occasion pour demander aux leaders religieux de beaucoup prier pour la stabilité du pays.



Il faut rappeler que cette 4ème édition du forum national des jeunes est toujours le fruit de l'assemblée des conférences épiscopales de la région d’Afrique centrale, tenue à Ndjamena en janvier 2005, sur le thème : les jeunes dans la société et dans l’Eglise. Il est aussi l'aboutissement des différents forums diocésains et nationaux déjà organisés. Ce forum prendra fin le 30 décembre 2022, toujours par une messe.