Tchad : le général Ahmat Dari Basine installé à la tête du Ouaddaï

Le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmad Dari Basine, a été installé mercredi sans ses fonctions, au cours d'une cérémonie à la Place de l'indépendance d'Abéché. Il remplace le général de corps d'armée Abadi Saïr Fadoul.



La province du Ouaddaï couvre une superficie de 40.371 km2. Elle est subdivisée en quatre départements et composée de 18 sous-préfectures, un sultanat, 27 cantons, 35 tribus et 1467 villages et ferriques.



Selon les projections démographiques de l'INSEED, la population du Ouaddaï est estimée à 1.067.945 d'habitants en 2020, dont 51,7% de femmes.