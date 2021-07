Tchad : le général Ousman Brahim Djouma, nouveau gouverneur du Kanem

Le nouveau gouverneur de la province du Kanem a été installé ce mercredi dans ces nouvelles fonctions. Nommé par décret n°87 du 24 juin 2021, le général Ousman Brahim Djouma remplace à ce poste Hassan Terap qui a fait deux ans, huit mois et quatre jours à la tête de la province. La passation de service a eu lieu en présence du directeur général du ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Goundoul Vikama.



Dans son discours de circonstance, le gouverneur sortant, Hassan Terap, a remercié la population du Kanem qui l'a soutenu pendant son séjour dans cette province et a félicité son successeur dans ses nouvelles fonctions. Le gouverneur entrant demande le concours de tout le monde, et remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui. Il souhaite bon vent au gouverneur sortant et demande aux autorités de respecter les horaires de travail, la voie hiérarchique et la bonne gestion des ressources.



Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Goundoul Vikama, a fait observer une minute de silence en la mémoire du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, tombé sur le champ de bataille. Il a félicité Hassan Terap pour son travail de qualité. Il a demandé au gouverneur entrant de veiller à la sécurité, à la bonne gouvernance, à la justice et à la bonne gestion des ressources. La cérémonie a pris fin avec un défilé militaire à la place de l'indépendance de Mao.