Tchad : le général Routouang Yoma Golom inhumé au Mayo-Kebbi Est

Les obsèques du député Routouang Yoma Golom ont eu lieu samedi matin à Djarwaye, sous-préfecture de Samga, dans la province du Mayo-Kebbi Est.



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a représenté le chef de l’État.



Décédé le 22 janvier 2021, le défunt a été élevé au rang de Commandeur de l’ordre du mérite civique du Tchad à titre posthume.



Après avoir honoré le défunt à titre posthume pour ses services rendus à la Nation, le représentant du Maréchal du Tchad a réconforté les veuves et les orphelins.



Marié à trois femmes, Routouang Yoma Golom est père de 24 enfants et 34 petits fils. Le défunt, général de corps d’armée, était âgé de 73 ans. Il a servi vaillamment l’armée nationale tchadienne pendant 40 ans et a été admis à la troisième section en 2011.