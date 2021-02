Tchad : le gouvernement a assuré que Dr. Masra "ne serait pas arrêté s’il quittait l’ambassade"

L'ambassade des États-Unis à N'Djamena a appelé jeudi le gouvernement du Tchad à "respecter l’État de droit et à garantir un processus judiciaire transparent et équitable pour les personnes détenues à la suite des récentes protestations".



Le samedi 6 février 2021, le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, a "cherché refuge dans le périmètre de sécurité de l’ambassade des États-Unis", suite à une marche pacifique. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, David Glimour, "l’ambassade a demandé et reçu l’assurance du gouvernement tchadien que le Dr. Masra ne serait pas arrêté s’il quittait l’ambassade et qu’il serait autorisé à rentrer chez lui sans entrave".



La représentation diplomatique ajoute que "le Dr. Masra a décliné les offres d’assistance des organisations de la société civile pour l’accompagner chez lui".



"Alors que les États-Unis défendent les valeurs démocratiques, nous ne pouvons pas héberger le Dr. Masra dans le périmètre de sécurité de notre mission diplomatique. Nous avons demandé au Dr. Masra de quitter l’ambassade", indique le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, David Glimour.