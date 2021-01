Tchad : le gouvernement allège le confinement de N'Djamena

Sous réserve du respect strict des mesures barrières et de la distanciation sociale, les services et activités suivants sont autorisés ou ouverts :



- Les établissements scolaires et universitaires publics et privés ;

- La grande prière du vendredi et le culte du dimanche ;

- Les étals, les commerces et les grands marchés ;

- Les aéroports ;

- Les transports en communs urbains ;

- Les bars et les restaurants (avec vente à emporter) ;

- Les centres et établissements de santé ;

- Les boulangeries ;

- Le service des pompiers ;

- Le service d'eau et d'électricité ;

- La distribution de gar et des produits pétroliers ;

- La presse publique et privée ;

- Les services publics et privés essentiels ;

- Les banques ;

- Les stations-service de carburant ;

- Les compagnies de téléphonie mobile.



Le couvre-feu est instauré dans la ville de N'Djamena à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin.