Tchad : le gouvernement craint une prochaine pénurie de gaz

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet a tenu cet après-midi une rencontre avec les agents de la raffinerie de Djarmaya, de la Société des Hydrocarbures du Tchad et de l'Autorité de régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT).



La rencontre a porté sur la révision générale des installations de la raffinerie et les solutions pour faire face à une probable pénurie de gaz au Tchad.



"La rencontre que nous avons eu cette après-midi avec le ministre d'Etat s'est axée sur deux points : comment faire pour juguler une sorte de pénurie qui s'étend dans la ville. Nous avons cerné le problème. Le problème se situe.à quelques volets : les marqueteurs qui sont les partenaires sérieux qui accompagnent l'Etat disent que la demande a augmenté", a expliqué le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel.



Il a également précisé qu'au niveau de la raffinerie, la maintenance générale qui était annoncée pour le 20 décembre prochain est finalement prolongée au 20 février 2019. "Ça nous donne une marge pour importer le gaz pour combler le gap de plus d'une centaine de citernes. Elles doivent être importées. Les instructions ont été données par le ministre d'Etat au ministre des Finances pour qu'il mette à la disposition de l'ARSAT le montant nécessaire", a-t-il relevé.



Par ailleurs, s'agissant du troisième point évoqué au cours de la réunion : "même si les marqueteurs sont les garants de leur centre d'enfutage, nous n'avons pas le contrôle sur les distributeurs. Une instruction nous a été donnée pour mettre en place un comité", a souligné le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel.