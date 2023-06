Tchad : le gouvernement donne le bilan des affrontements avec des rebelles au Tibesti

Le gouvernement a informé ce jeudi qu'au matin du 31 mai 2023, l'Armée Nationale

Tchadienne, dans le cadre de sa mission

régalienne de contrôle et de surveillance du

territoire précisément dans la Zone d'opération de Kouri Bougoudi dans le Tibesti, à intercepté une colonne de véhicules armés du CCMSR et FNDJT, tentant à faire une incursion dans le territoire national.



Les Forces de Défense et de Sécurité ont

vigoureusement riposté. Plusieurs véhicules

équipés d'armes lourdes ont été saisis.



Le bilan provisoire s'établi comme suit :



- Un véhicule blindé de marque Toyota

équipé de 12,7 mm et un véhicule de marque

Toyota de transport de troupe équipé de

12,7mm récupérés ;



- Un véhicule de marque Toyota de transport

de troupe équipé de matériels de guerre

endommagée ainsi que des armes de tout

calibre récupérés et ou détruits sur le

terrain.



Au cours de cette attaque, quatre assaillants ont été blessés, un tué et 16 autres ont été

faits prisonniers. Aucune perte n'est à déplorer du côté des Forces de Défense et de sécurité.



Le gouvernement rassure le peuple tchadien que la situation est sous contrôle et que les opérations de ratissage se poursuivent pour faire régner la paix et la quiétude.



Le Gouvernement déplore ces agissements contre la paix et en appelle à saisir la main tendue pour une paix et une réconciliation nationale inclusive.