Tchad : le gouvernement et les syndicats des magistrats se concertent pour une levée de grève

Dans le but de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement et les deux syndicats des magistrats, une rencontre s'est tenue entre les deux parties ce 26 septembre 2022. La rencontre a vu la présence des ministres de la Fonction publique, de la Justice et des Finances et du Budget.



À l'issue de cette réunion, plusieurs points de revendications ont été soulevés afin de trouver une solution à cette grève qui paralyse l'appareil judiciaire. Selon le président du syndicat, Taoka Bruno, de bonnes intentions et volontés ont été ressenties lors des discussions pouvant ainsi donner une lueur d'espoir au syndicat.



"Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de principes et ils ont reconnu que cette grève plombe le pays", indique le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat. Il y a nécessité de lever cette grève et d'appeler les gens à reprendre le chemin du travail, insiste-t-il.



Le syndicat entend convoquer une assemblée dans les prochains jours pour rendre compte à la base en vue d'une décision unanime.