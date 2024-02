Tchad : le gouvernement officialise la hausse des prix de carburant

Après plusieurs jours de réflexion sur la rareté de produits des hydrocarbures notamment le Gasoil et le super carburant, le Gouvernement a décidé d'autoriser les marketeurs à importer ces produits et par la même occasion, il a réajusté le prix desdits produits. Un arrêté conjoint n°007/PT/PM/MIC/MFB/SG/2024 fixe les prix de vente des produits pétroliers en République du Tchad.



Ceci pour faire face à cette situation conjoncturelle, une macro-économique régionale voire internationale et rendre disponible ces produits dans toutes nos villes, indique le ministère du Commerce.