Tchad : le gouvernement rassure les syndicats sur leurs revendications

Le Haut comité technique tripartite s’est réuni mardi au Palais Présidentiel, autour du ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, suite à des instructions du chef de l'État.Les échanges ont porté sur l’application des dispositions des termes de l’accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux et l’état d’avancement de l’élaboration du pacte social triennal.Kalzeubé Payimi Deubet informe les responsables des syndicats que le gouvernement poursuivra les consultations et appliquera toutes les points du protocole d'accord."Au niveau du premier point, nous avons suffisamment discuté sur les difficultés rencontrées et des instructions y afférentes ont été données pour l’application des dispositions du protocole d’accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux", indique Ali Mbodou Mbodoumi, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social.Il rassure les syndicats que le gouvernement s'efforce de trouver des solutions pour apporter des solutions définitives afin de résoudre les problèmes sociaux et économiques.Le 9 janvier 2020, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la signature d’un pacte social triennal. Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, « le projet évolue très positivement et très bientôt, le pacte triennal verra le jour ».D'autres rencontres sont prévues pour poursuivre les discussions. La semaine dernière, la plateforme syndicale revendicative a donné un ultimatum au gouvernement pour le respect des engagements du protocole d'accord.