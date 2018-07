Tchad : le gouvernement soutient l’industrie Réchaud Toumaï

Le gouvernement tchadien et l’industrie Réchaud Toumai ont conclu un partenariat pour la promotion de l’emploi de la jeunesse et de la femme. Une délégation conduite par la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Me. Madjidian Padja Ruth, a visité, ce mercredi 25 juillet 2018, au quartier Diguel Andjaré, l’industrie de fabrication du réchaud Toumai à pétrole lampant.



Cette visite de la délégation du ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers s’inscrit dans un processus visant à sceller un partenariat en vue de participer à la mise en œuvre effective du programme d’autonomisation de la femme et de la jeunesse, à travers la création de l’emploi à la jeunesse pour lutter contre son chômage ambiant et de booster l’économie nationale.



Réchaud Toumai industrie, est une usine née à la suite d’une invention tchadienne qui a obtenu son brevet de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Le brevet consiste à fabriquer des réchauds de cuisine Made In Chad appelés « réchauds Toumai ».



Le réchaud Toumai est un équipement de cuisson, en fer, compact et simple à transporter au support marmite adapté aux habitudes culinaires d’Afrique, fonctionnant au pétrole lampant, kérosène, sécuritaire non explosif, sans mèche, muni d’un régulateur d’intensité du feu bleu et sans fumée.



Le réchaud Toumai qui peut contenir cinq litres de kérosène permet de produire du gaz raffiné pour 15 jours d’utilisation et environ 25 jours pour la zone rurale permettant ainsi de faire bouillir trois marmites de bouillies contre une seule par le feu du bois.



Tout en exprimant sa reconnaissance au ministre et à sa suite, le président directeur général de l’Industrie Réchaud Toumai, Mahamat Nour Abakar a dit qu’il a obtenu une subvention du gouvernement de la 4ème République pour lui permettre de commencer rapidement la fabrication massive des réchauds Toumai. Il compte mettre les produits à la disposition de la population urbaine et rurale dans le but de participer à la promotion de l’emploi de la jeunesse et de mettre un terme aux coupes de bois abusives, et de lutter contre la destruction de l’environnement.



Par ailleurs, il a déploré la lenteur administrative enregistrée et les obstacles dressés sur son chemin pour permettre de réaliser ses projets susceptibles de contribuer au développement économique du pays.



Pour sa part, la ministre Me. Madjidian Padja Ruth, tout en louant cette initiative entreprise par un innovateur tchadien pour la fabrication du réchaud Toumaï, a indiqué que son département a tissé un partenariat avec l’industrie Réchaud Toumai pour l’accompagner dans l’élargissement de ses actions et activités au profit de la jeunesse et de la femme.



« Nous vous assurons que nous allons faire le chemin ensemble au profit de la jeunesse et de la femme, but pour lequel le département a été créé. Nous sommes déjà à pieds d’œuvre. Je pense qu’on peut contenir cette jeunesse par la création de l’emploi avec rien du tout et peu de temps. Nous voudrions que chaque tchadien puisse trouver un emploi n’importe où », a expliqué la ministre, Me. Madjidian Padja Ruth.