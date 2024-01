Tchad : le gouvernement va élaborer un nouveau Plan national de développement

Annonce du premier ministre Dr. Succes Masra ce 18 janvier 2024 au Conseil national de transition (CNT) : un Plan national de développement (PND) sera élaboré et finalisé d'ici les prochaines semaines. "Il sera élaboré cette année pour projeter le Tchad des cinq prochaines années et jeter les bases du Tchad de la future génération (...) le PND sera notre boussole", indique Dr. Succes Masra.



Selon le chef du gouvernement, "sans ce PND, nous serions en train de naviguer à vue". Et d'ajouter : la finalisation du PND est "notre priorité absolue pour les prochaines semaines".