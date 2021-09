Tchad : le gouverneur du Batha en visite dans le département du Fitri

Cette visite dans le département du Fitri va permettre au gouverneur de constater les difficultés rencontrées par les différents services déconcentrés de l'Etat et prendre contact avec les administrés, pour un bon fonctionnement de l'appareil administratif. Elle est également l'occasion de donner des fermes orientations aux chefs services de concentré de l'état.



Le gouverneur Djimta Ben Dergon a saisi cette opportunité pour tenir un meeting à Ambastna. Au cours de cette rencontre, il a demandé à la population du Fitri de cultiver la paix, l'unité et le vivre ensemble, pour favoriser le développement socio-économique du département du Fitri. Le respect de l'autorité de l'Etat, le recouvrement des recettes, la protection de l'environnement et la scolarisation des filles n'ont pas été occultés.



Des conseils et orientations ont également été donnés par le gouverneur Djimta Ben Dergon aux autorités administratives, civiles, militaires et chefs traditionnels du département du Fitri, au cours de cette rencontre de prise de contact.