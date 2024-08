Tchad : le gouverneur du Batha lance l’atelier de formation des acteurs judiciaires à Ati

Au Batha, le gouverneur de la province du Batha a lancé ce matin à Ati, les travaux de l'atelier de formation des acteurs judiciaires du ressort de la Cour d'Appel de Mongo, sur les violences basées sur le genre et les droits de l'homme, y compris en période électorale.



Le projet d'Appui à la promotion et la protection des droits de l'homme au Tchad a été conçu et mis en œuvre, pour accompagner l'Etat tchadien dans ses efforts visant la satisfaction de ses obligations internationales en matière des droits de l'homme.



Cet atelier de deux jours organisé par le Bureau pays du HCDH, au profit des acteurs judiciaires, en vue de les familiariser avec les notions essentielles des droits de l'homme, y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG), et de renforcer ainsi, leurs compétences, dans la prise en compte des droits de l'homme, dans le cadre de leurs missions en matière de conduite et de gestion des processus judiciaires, y compris pendant les périodes électorales.



Dans son mot d'ouverture, Mongadji Hulber, officier des droits de l'homme au Haut-commissariat de Nations Unies aux droits de l'homme invite les participants, à être actifs aux discussions et échanges qui auront lieu au cours des travaux de cet atelier. Il s’agit des différents thématiques contenus dans le programme de l'atelier, afin d'en tirer le meilleur profit en terme de renforcement des capacités, en matière de prise en compte des droits de l'homme, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions en matière d'application de la loi.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Batha, le général de division, Ahmat Goukouni Mourali, félicite les agences des Nations Unies, et le ministère de la Justice, pour avoir pris l'initiative d'organiser conjointement cet atelier régional, rassemblant les acteurs judiciaires et responsables auxiliaires des provinces du Batha, du Guera et du Salamat.



Car selon lui, cet atelier se tient dans un contexte, où l'attention de la communauté internationale est tournée vers le Tchad, au moment où notre pays connait une nouvelle ère démocratique, qui doit sa réussite dans l'application des textes qui protègent les droits de l'Homme, et surtout combattre absolument l'impunité qui est érigée en règle, et constitue un frein au développement humain.



« Malgré les énormes efforts consentis par l'Etat, avec l'appui de ses partenaires, notre province en particulier, du fait des us et des coutumes, l'impunité et le mauvais comportement de certains responsables administratifs, militaires, judiciaires et traditionnels, est aujourd'hui perçue aux yeux de tous, comme l'épicentre des conflits récurrents qui sont des atteintes graves aux droits de l'Homme », a-t-il conclu.