Tchad : le gouverneur du Guéra en campagne pour la cohabitation pacifique à Baro

Le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Tougou Tchohimi, accompagné d'une importante délégation composée de délégués du ministère et de représentants d'agriculteurs et d'éleveurs, s'est rendu dans la sous-préfecture de Baro, située dans le département du Guéra, le 19 octobre 2023.



Cette visite avait pour objectif de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique, au vivre-ensemble, et à la scolarisation des enfants. Mahamat Togou Tchohimi et sa délégation ont rencontré les responsables administratifs et les représentants des jeunes de la sous-préfecture de Baro.



Il est à noter que le gouverneur a également eu des discussions avec les responsables administratifs locaux pour recueillir les difficultés auxquelles fait face cette sous-préfecture.