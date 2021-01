TCHAD Tchad : le gouverneur du Guéra en visite de travail à Bitkine, dans le département d'Abtouyour

Alwihda Info | Par Abdoussamat mahamat Djouma - 20 Janvier 2021



Le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a effectué ce mercredi une visite de travail à Bitkine, dans le département d'Abtouyour.

Dès son arrivée avec sa délégation, le n° 1 de la province du Guéra a été accueilli à l'entrée de la ville par le préfet du département d'Abtouyour, Ahamat Choua Rossi, le maire de la ville de Bitkine, plusieurs autres autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles ainsi que des leaders religieux.



L'objectif de sa visite est de sensibiliser la population sur la question de la pandémie du coronavirus, le problème entre éleveurs-agriculteurs, la détention illégale des armes de guerre et l'organisation des manifestations contre les institutions de l'État.

Dans son mot de bienvenue, le préfet du département d'abdouyour Ahmat Choua Rossi, a souligné que la localité a fait face à la pandémie de Covid-19 avec un total de 11 cas confirmés sur la période allant du 25 mai au 04 aout 2020.



Il a précisé que plusieurs cas contacts ont été suivis par l'équipe d'intervention rapide du district sanitaire de Bitkine et mis en quarantaine. "Actuellement, avec le nouveau cas apparu le 18 janvier 2021, les résultats sont en attente. Face à cette nouvelle recrudescence, le respect des mesures barrières édictées par les hautes autorités du pays reste le seul gage de protection efficace et de limitation de cette pandémie", a indiqué le préfet.





Le gouverneur Dago Yacoub a mis en garde contre la détention illégale d'armes : "Je tiens à organiser cette rencontre afin de rappeler les points saillants dudit message pour que chacun et chacune de vous puisse les transmettre à son tour à ses administrés ou aux membres de sa communauté. Il s'agit principalement de la cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales, notamment les communautés ethniques, les confessions religieuses, les agriculteurs et les éleveurs ; et l'interdiction formelle de la détention d'armes de guerre par les civils. Toute personne qui détient illégalement une arme de guerre sera traduit en justice". Dans son discours, Dago Yacoub, gouverneur de la province du Guera, a rappelé que le Maréchal du Tchad a effectué une visite de travail dans la province le 8 décembre 2020. Il a précisé que le président de la République a "délivré un message très important qui mérite d'être largement relayé par les responsables que nous sommes à tous les niveaux".Le gouverneur Dago Yacoub a mis en garde contre la détention illégale d'armes :

S'agissant de la garantie de la sécurité des personnes et des biens, le gouverneur a affirmé que les autorités administratives et traditionnelles, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité, doivent veiller quotidiennement à la sécurité des personnes et de leurs biens.



La population également doit étroitement collaborer avec les autorités et les responsables des forces de défense et de sécurité afin de contribuer à la préservation de la paix, gage du développement harmonieux de notre pays en général, et notre province en particulier, a dit le gouverneur.

"Cette pratique doit cesser immédiatement pour faire place à l'ordre et la discipline. Quelle que soit la nature d'un problème qui se pose, les citoyens ont le droit de saisir par écrit les autorités administratives qui assurent la gouvernance des structures et activités de l'État. La mobilisation de masse pour user de la violence ne peut qu'aggraver le problème. Seuls le dialogue et la concertation peuvent contribuer à la résolution efficace et durable du problème.



Aussi, en cas de convocation d'une personne par l'administration pour un problème donné, seule cette personne est concernée et non toute sa famille, son clan ou son village. Tout attroupement dans ce genre de situation sera considéré comme un trouble à l'ordre public, et les autorités administratives et traditionnelles doivent prendre leur responsabilité".

Dago Yacoub a appelé à la vigilance face à la pandémie de coronavirus : "J'invite chacune et chacun de vous à poursuivre la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. La maladie de Covid-19 est réelle et fait chaque jour des victimes dans notre pays, comme partout ailleurs au monde. Nous devons tous en prendre conscience et participer à la lutte engagée par le Gouvernement à travers les mesures barrières, seuls moyens de prévention efficaces pour le moment. Le respect des mesures barrières est de rigueur, et particulièrement le port de masque (cache-nez) est obligatoire. Pour finir, je demande à chacune et chacun de vous de transmettre ce message à sa famille, sa communauté, et tous ses concitoyens".

Depuis sa nomination à la tête de la province du Guéra, le gouverneur effectue sa première visite de travail dans ce département. La sous-préfecture de Bitkine a été érigée en département par décret n°004/PR/MAT/2006. Elle est limitée au Nord par le département du Batha, au Sud par le département de Garada, à l'Est par le Département de Guéra et à l'Ouest par le Département Dababa. Sa population est estimée à 171.999 habitants, selon le recensement de 2009, tandis que sa superficie s'étend sur 4400 Km2. Les habitants de la localité pratiquent notamment l'agriculture, l'élevage et le commerce. La population du département est cosmopolite, composée de musulmans, chrétiens et de personnes athées qui cohabitent pacifiquement. Abordant le sujet d'actualité dans le département d'Abtouyour, le gouverneur a mis en garde les individus qui organisent des manifestations contre les institutions ou structures de l'État :Dago Yacoub a appelé à la vigilance face à la pandémie de coronavirus :Depuis sa nomination à la tête de la province du Guéra, le gouverneur effectue sa première visite de travail dans ce département. La sous-préfecture de Bitkine a été érigée en département par décret n°004/PR/MAT/2006. Elle est limitée au Nord par le département du Batha, au Sud par le département de Garada, à l'Est par le Département de Guéra et à l'Ouest par le Département Dababa. Sa population est estimée à 171.999 habitants, selon le recensement de 2009, tandis que sa superficie s'étend sur 4400 Km2. Les habitants de la localité pratiquent notamment l'agriculture, l'élevage et le commerce. La population du département est cosmopolite, composée de musulmans, chrétiens et de personnes athées qui cohabitent pacifiquement.





