Tchad : le gouverneur du Guéra recueille les doléances de la population

Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, s'est rendu vendredi à Bitchochi, une localité située près de Mangalmé, dans le département de Saraf, afin de sensibiliser sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, mais aussi recueillir les doléances de la population.



Le gouverneur était accompagné des autorités administratives ainsi que des délégués des différents services de la province. Il a tenu une rencontre en présence des populations de Bitchotchi ainsi que du chef de canton et de plusieurs autres personnes venues pour la circonstance.



Dans son allocution, le sous-préfet de Bitchotchi, Abdoulkhassim Moussa Mahamat, a évoqué l'état du centre de santé qui fait face au manque d'ambulance pouvant évacuer d'urgence les malades à Mangalmé. Il n'a pas perdu de vue la question de la cohabitation pacifique qui est pour lui une préoccupation ultime.



Le représentant des éleveurs et agriculteurs de Bitchotchi, Souar Mahamat, a fait savoir que la localité n'a pas été confrontée à des conflits entre éleveurs et agriculteurs car le vivre ensemble est de taille.



Le président du comité de dialogue provincial, Ali Moussa Ibedou, a salué l'engagement des populations de Bitchotchi.