Tchad : le gouverneur du Kanem inaugure la rentrée scolaire au village Bileah

Le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï, a inauguré la rentrée scolaire ce lundi 02 octobre 2023 au village Bileah, une localité située à l'est de la ville de Mao. La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué de l'Éducation nationale du Kanem, Tahir Mahamat Abakar.



Sous le thème, « La Refondation de l'École Tchadienne », le premier magistrat de la province a souligné l'importance de cette thématique, pour renforcer les capacités du système éducatif national et faire face efficacement aux besoins de la société dans le contexte actuel.



Il a également appelé le personnel administratif à gérer les ressources humaines, conformément aux lois en vigueur, et à veiller sur l'éducation des enfants.



En outre, il a exhorté les parents et les enseignants à s'engager davantage dans la lutte contre la violence en milieu scolaire, afin de créer un environnement harmonieux pour les élèves.