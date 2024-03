Tchad : le gouverneur du Kanem rencontre les représentants des jeunes du CNJT

Le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a rencontré ce mardi 05 mars 2024, une équipe de jeunes des différentes organisations de la société civile de la place, dirigée par le coordonnateur provincial du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT/Kanem), Ahmat Oumar Mahamat.



L'objectif est de rester en contact direct avec les jeunes, pour parler de leurs préoccupations dans la province.



Les jeunes, quant à eux, ont exprimé leur reconnaissance au premier magistrat de la province, pour ses luttes en faveur de la jeunesse, surtout dans les processus de recrutements des ONG, et sur d'autres aspects importants qui vont dans l'intérêt général de la population du Kanem en général, et de la jeunesse en particulier.



Ils ont ensuite demandé au gouverneur leurs doléances qui sont : l'implication des jeunes dans les processus électoraux, les recrutements locaux des ONG et autres.



Soucieux du bien-être de la jeunesse, le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a remercié l'équipe du CNJT qui est l'organe faîtière de la jeunesse, pour ces préoccupations en faveur de la jeunesse du Kanem. Il a exhorté l'équipe d'être active, responsable et honnête, pour défendre la jeunesse. Il a ensuite ajouté sa disponibilité en faveur de la jeunesse, quand il s'agit du développement de la province.



C'est avec une photo de famille que la rencontre a pris fin.