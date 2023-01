Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en mission pour la paix et le désarmement à Sandana

Ce vendredi 13 janvier 2023, le gouverneur a axé son message sur trois points essentiels : le désarmement systématique du village de Sandana, où il a demandé à la population d'aider les forces de défense et de sécurité à accomplir cette mission ; le respect des autorités traditionnelles ; et les questions de paix et de vivre ensemble.



Les différents représentants de ces entités ont félicité le gouverneur pour cette mission et ont précisé qu'il faudrait que les autorités en charge de la Sous-préfecture de Koumogo apprennent à dire la vérité et à gérer les conflits sans prendre parti pour que la véritable paix s'installe dans le village de Sandana.



Epris de paix, Ousmane Brahim Djouma a promis à la population de la Sous-préfecture de Koumogo et plus particulièrement de Sandana de s'investir personnellement afin que la paix puisse s'installer définitivement dans cette sous-préfecture.



Le gouverneur s'est rendu ce matin à l'école primaire officielle de Sandana pour remettre des kits scolaires aux élèves et aux enseignants de cette école.