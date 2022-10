Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en tournée au Lac Iro

Le gouverneur a été accueilli à 9 kilomètres de la ville de Kyabé, précisément au village Kouma Koté par le préfet du département du Lac Iro, le colonel Bahkit Brahim Haggar. Ce dernier avait à ses côtés le maire de la ville de Kyabé, Danaï Alexis.



Le gouverneur Ousmane Brahim Djouma a passé en revue les troupes avant de se rendre à sa résidence ou il a remercié toutes les couches socioprofessionnelles du département du Lac Iro qui lui ont réservé un accueil de taille et digne de nom.



Le général Ousman Brahim Djouma a fait une communication, informant que l'objectif de son déplacement est de prendre contact et d'échanger sur les questions de paix, de cohabitation pacifique, d'unité nationale, du respect de l'autorité de l'État et bien d'autres sujets brûlants.



Le gouverneur tiendra un meeting le 29 octobre à la place de l'indépendance de Kyabé.