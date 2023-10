Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari encourage les enseignants et promet un soutien gouvernemental

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a officiellement lancé à Sarh, les activités préparatoires de la Journée Mondiale de l’Enseignant (JME), pour sa circonscription.



Sous le thème central, « Les enseignants et enseignantes dont nous avons besoin pour l’enseignement que nous voulons », cette journée englobe d'autres sous-thèmes tels que « La refondation de l’école tchadienne », « L’enseignant dans la société » et « Comment gérer son salaire ? »



La présidente du comité d’organisation, Mme Modjibaye Oroum, a souligné dans son discours que cette journée offre l'opportunité à tous les enseignants du Tchad, en particulier ceux du Moyen-Chari, de réfléchir à la manière de guider le navire de l'enseignement, un noble métier. Elle a encouragé ses collègues à suivre attentivement les exposés sur ces thèmes pour orienter au mieux leur carrière.



Le gouverneur du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a adressé ses vœux, aux enseignants de sa province, pour une bonne rentrée scolaire et académique 2023/2024. Il a souligné que l'éducation occupe une place primordiale dans la République du Tchad, et que les plus hautes autorités du pays lui accordent une grande importance.



Il a également assuré les enseignants du soutien continu du gouvernement tchadien, reconnaissant leur engagement à fournir une éducation de qualité, malgré les défis.



Cependant, il a exprimé sa préoccupation quant à certains enseignants qui refusent de se rendre dans les sous-préfectures des départements du Moyen-Chari, ce qui pourrait compromettre la qualité de l'enseignement pour les enfants. Il a appelé les autorités scolaires à prendre leurs responsabilités à cet égard.