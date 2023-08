Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari engage un dialogue sur la cohabitation pacifique

Cette réunion visait à discuter avec la jeunesse sarhoise, les chefs de cantons, les représentants de communautés, les délégués d'arrondissements, ainsi que les responsables de quartiers et carrés, sur les enjeux liés à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble.



Dans son allocution, le gouverneur Ousman Brahim Djouma a partagé ses ambitions pour la jeunesse du Moyen-Chari, soulignant l'importance de la maturité et de l'unité au sein de la province. Il a condamné fermement toute attitude visant à semer la division, rappelant que le développement requiert avant tout un climat de paix. Le gouverneur a également rejeté tout sentiment de supériorité entre les communautés, ethnies et religions.



Au cours de cette séance d'échanges, la population a soulevé des préoccupations concernant certains comportements inappropriés de certaines autorités administratives, civiles et militaires, nuisant à la coexistence pacifique. Le gouverneur a rassuré les citoyens en prenant l'engagement de rétablir l'ordre dans tous les secteurs de la province.



En outre, Ousman Brahim Djouma a dénoncé les agissements négatifs de certains jeunes du Moyen-Chari qui interfèrent dans les affaires administratives et sécuritaires, causant préjudice à la population. En vue de promouvoir la paix et la sécurité routière, il a instruit les forces de défense et de sécurité à arrêter toute personne civile portant un uniforme militaire, ainsi que les conducteurs de motos sans plaque et transportant plus de deux personnes. Ces mesures prendront effet à partir du 25 août 2023.